Mercato Juve, Giuntoli lavora alla difesa: 3 candidati per un posto

Il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, sarebbe al lavoro per regalare alla Juventus un altro difensore a completamento della rosa

di Flavio Zane

Tre candidati per un solo posto. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, Cristiano Giuntoli starebbe lavorando incessantemente per fornire alla Juventus l’ultimo elemento per la propria rosa. Dopo Alberto Costa, rinforzo per le corsie, e Renato Veiga, in prestito dal Chelsea, il direttore sportivo della Juve sarebbe a colloquio per individuare il profilo giusto. Accarezzate e tramontante, tra le altre, le suggestioni Ronald Araujo del Barcellona e Fikayo Tomori del Milan, sembrerebbero per l’appunto in tre i candidati ancora possibili.

Fiducia Todibo: la Juve attende il West Ham

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il primo nome caldo per la difesa della Juventus sarebbe Jean-Clair Todibo. Il profilo, non nuovo nell’essere accostato ai bianconeri, richiederebbe prima un passaggio un po’ intricato considerando il limitato tempo a disposizione. Infatti, per poter passare in bianconero, prima di tutto il West Ham, squadra nel quale il calciatore milita attualmente, dovrebbe innanzitutto operare il riscatto. Quindi, solo dopo aver esercitato l’opzione di obbligo per un valore di 15 milioni di euro dal Newcastle, il club inglese potrebbe girare il giocatore in prestito alla Juve. Condizione per il quale, filtrerebbe fiducia nell’ambiente bianconera, e sarebbe sostanzialmente una questione di tempistiche.

Kelly nome caldo: colloqui continui tra Juve e Newcastle

Così come per Todibo, anche per Lloyd Kelly, secondo profilo d’interesse per la Juventus, ci sarebbe di mezzo ancora il Newcastle. Questa volta però, a differenza che per l’ex Barcellona, il filo tra i due club sarebbe diretto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cristiano Giuntoli starebbe mantenendo dei colloqui costanti con i rappresentanti della società inglese per strappare il loro sì. La proposta per il calciatore, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama inglese, seppur poco impiegato in campo, sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto determinato dalle presenze. Condizione sul quale il Newcastle starebbe riflettendo e sul quale potrebbe aprire negli ultimissimi giorni di calciomercato.

Suggestione Hancko con in sfondo la Premier

Tra i primi nomi a emergere, tra gli ultimi a rimanere in piedi. Quello di David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord, rimarrebbe una delle piste preferite della Juventus, sul quale però servirebbe intavolare un discorso molto diverso da quello degli ultimi giocatori giunti in bianconero. Allo stesso modo, rispetto a Todibo e Kelly, la proposta di un prestito rischierebbe di essere immediatamente respinta dalla società olandese. La stessa che, senza fretta, può attendere una controproposta dalla Premier League e, in particolare, come riportato dai media inglesi, da Chelsea e Tottenham. Inoltre, a complicare ulteriormente un possibile affare, ci sarebbe la volontà di un cedere il giocatore a gennaio. In questo senso, il Feyenoord avrebbe più volte dimostrato la fermezza in situazioni recenti di non intaccare la squadra in modo importante a stagione in corso.