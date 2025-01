Juventus, esonero e nuovo allenatore: gira una voce... / News

La Juventus ha 16 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. E su Thiago Motta stanno circolando delle voci particolari...

News Juve, voci su Motta e sul futuro

Il momento della Juventus è quello che è. La compagine bianconera sembra un’armata spuntata, un esercito con poche armi, una Ferrari senza motore. I sussulti non mancano, come quello avuto sul Milan di Coincecao che è stato battuto con un netto 2-0. Ma dopo un passo in avanti, ecco che ne arrivano due indietro. Pensiamo allo scialbo pareggio, arrivato dopo l’ennesimo 0-0 stagionale, contro il Brugge. Quindi, alla sconfitta rimediata sul campo del Napoli che fa particolarmente male in virtù della rimonta incassata. Il gol del nuovo arrivato, Kolo Muani, ha solamente illuso. Sono poi tornati gli errori di sempre e quella clamorosa, preoccupante, snervante, anemia offensiva che sta tristemente caratterizzando la stagione della Vecchia Signora. Come correre ai ripari?

Esonero Thiago Motta: ecco cosa sappiamo

Tra i possibili rimedi alla crisi c’è, inutile nasconderlo, l’ipotesi esonero di Thiago Motta. Ipotesi forte, senz’altro, ma comunque annoverabile tra quelle possibili. Anche perché, i numeri sono inequivocabili e trovano riassunto in un dato più che in qualsiasi altro: La Juve ha 16 punti in meno rispetto allo scorso anno. Il criticatissimo Max Allegri viaggiava a ritmo più deciso di quello di Thiago Motta. E allora la domanda diventa una e semplice: Thiago Motta rischia l’esonero? Stanno circolando voci pesanti in tal senso, ma non ci sono conferme di nessun tipo. Da ogni fronte ci arrivano decisi no all’ipotesi esonero. È molto probabile, a questo punto, che Giuntoli stia conservando questa carta per un eventuale scenario horrorifico e tragico. Solo quando – e se – la Juve dovesse incappare in un crollo clamoroso fatto di un ciclo di sconfitte consecutive. Uno scenario che nessuno auspica. Al momento, quindi, a meno di clamorosi colpi di scena e tracolli, si va avanti con Thiago Motta. Una cosa però è stata chiaramente trasmessa al tecnico: la squadra deve darsi una svegliata. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhio ad una notizia pesantissima proprio in relazione al prossimo anno <<<