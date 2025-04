Roma-Juve, Svilar: “Parata su Nico? Non so come ho fatto”

Intervistato nel post partita del pareggio in Serie A contro la Juventus, ha parlato il portiere della Roma, Mile Svilar

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match del pareggio in Serie A contro la Juventus, ha parlato il portiere della Roma, Mile Svilar. Ecco le sue parole: “Questo punto conta molto per il morale nostro, quello di non perdere oggi. Peccato sia un solo punto, però andiamo avanti. La parata su Nico Gonzalez? Non so come ho fatto, dovrò rivederla (ride ndr). Quando sono partito pensavo che era gol. Meno male…

Inoltre, sull’obiettivo 4° posto, Svilar ha aggiunto: “Se ci crediamo? Difficile da dire. La settimana prossima c’è il derby, che per questo popolo è la partita più speciale dell’anno. Dobbiamo entrare con cattiveria e sarà da 50 a 50. Non vedo l’ora di scendere in campo. Ranieri? Gli ho chiesto di restare, ma dobbiamo rispettare il suo volere”.