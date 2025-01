Mercato Juve, caccia al dopo Cambiaso: idea Dorgu. Il Feyenoord apre per Hancko

Dal possibile sostituto di Cambiaso fino al difensore centrale: le ultime novità sul mercato di gennaio della Juve

Il possibile addio di Cambiaso è stato un fulmine a ciel sereno in casa Juve. Il Manchester City è piombato con forza sul giocatore, pronto a strapparlo già a gennaio alla Vecchia Signora. I bianconeri non hanno però urgenza di venderlo e lo faranno partire soltanto per un cifra adeguata, circa 80 milioni di euro. Le due parti stanno trattando ma l’impressione è che si possa trovare un accordo. A questo punto però la Juve si ritroverebbe con un discreto capitale da reinvestire per l’acquisto di un sostituto di Cambiaso e per rinforzare la squadra. Quali potrebbero essere le mosse bianconere?

Mercato Juve, le ultime novità

Senza Cambiaso, con Danilo in partenza e Bremer e Cabal infortunati la Juve si ritroverebbe con appena 5 difensori in rosa: Gatti, Kalulu, Rouhi, Savona e Alberto Costa. In stagione Motta ha adattato Weah e McKennie come terzini e Locatelli come centrale di difesa, ma serviranno comunque dei volti nomi. Il sostituto di Cambiaso potrebbe quindi essere Dorgu del Lecce, già cercato la scorsa estate. Per la difesa continua invece il pressing per Araujo (operazione difficile), mentre secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio il Feyenoord ha aperto alla cessione di Hancko, ma solo in vista del prossimo mercato estivo.