Fabiani: “Veiga? Lo avevamo puntato, ma ha scelto la Juve”

Angelo Fabiani, dirigente della Lazio, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole in conferenza: “Posso garantire che abbiamo ricevuto moltissime richieste per i nostri giocatori, non parliamo di pochi soldi ma di milioni di euro. Abbiamo ritenuto opportuno non cedere nessuno perché stiamo ricostruendo qualcosa di importante e ci vuole del tempo. Vogliamo partire da un punto fisso, ovvero non dare via i pezzi migliori. Poi ci sono tante questioni da valutare, la lista, i giocatori che hai a disposizione, cosa offre il mercato”.

Su Veiga

"Quante squadre sono disposte a privarsi di pezzi pregiati? Avevamo individuato Veiga, poi il ragazzo ha scelto di andare alla Juventus e gli auguriamo il meglio. Noi non dobbiamo fare un calciomercato a effetto tanto per prendere in giro i tifosi, noi andremo su calciatori da inserire in questo gruppo già importante ove li riterremo funzionali. Recuperando Patric, Vecino e Lazzari questo è un gruppo che ha fatto qualcosa di straordinario. C'è poco da migliorare, probabilmente si è operato bene in estate. Sicuramente qualcosa verrà fuori, anche qualora non si prendesse qualcuno la squadra è attrezzata per stare su tre fronti. Poi se si valuta il mercato per una sconfitta è un'altra storia".