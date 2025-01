Mercato, Juve-Todibo: il West Ham ha aperto al prestito con diritto di riscato

La Juve segue con attenzione Todibo: il West Ham ha aperto al prestito con diritto di riscatto ma ci sono diversi ostacoli

Dopo aver chiuso per Renato Veiga la Juve è alla ricerca di un secondo difensore centrale. Con Bremer e Cabal infortunati e Danilo pronto al ritorno in Brasile, infatti, i bianconeri resterebbero con soltanto 3 centrali (Gatti, Kalulu e appunto Veiga). Per questo Giuntoli sta sondando il terreno alla ricerca di rinforzi e secondo quanto riportato da Sky Sport resta viva la strada che porta a Todibo. Il difensore francese è di proprietà del Nizza ma è al West Ham in prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni. Per questo la Juve sta trattando direttamente con il club inglese oltre che con il giocatore.

Mercato Juve, le ultime su Todibo

Thiago Motta apprezza il profilo di Todibo, individuato come un buon rinforzo per la difesa bianconera. I due si sono già parlati al telefono e nella giornata di oggi il difensore avrà un colloquio anche con Potter, suo attuale allenatore. Un incontro importante, che potrebbe chiarire molto il futuro del francese. Nel frattempo però il West Ham ha già aperto al prestito con diritto di riscatto. Resta però un problema: Todibo è al momento infortunato e la Juve vuole capire quali saranno di preciso i tempi di recupero. Il giocatore spera di recuperare in circa 15 giorni così da non far saltare la trattativa.