Roma-Juve, Shomurodov: “Il pareggio non è un brutto risultato”

Intervistato nel post match del pareggio in Serie A contro la Juventus, ha parlato l'attaccante della Roma, Eldor Shomurodov

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della sfida di Serie A alla Juventus, ha parlato l’attaccante della Roma, Eldor Shomurodov. Ecco le sue parole: “Prima di entrare, il mister mi aveva detto di giocare vicino a Dovbyk. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, facendo subito l’1-1. Peccato perché potevamo fare anche un secondo gol, ma è un punto che non è male perché contro la Juventus. Sono contento del gol, ma se ne facevo due sarebbe stato meglio. Derby? Sarà una partita da 6 punti. Per questo dobbiamo prepararci bene, proseguendo come abbiamo fatto fino a questo momento. Vogliamo fare felici i nostri tifosi”.