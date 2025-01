Mercato Juve, nuovo nome per la difesa: offerta per Kelly del Newcastle

La Juve pensa a Kelly per potenziare la difesa: prima offerta al Newcastle per il difensore inglese classe 1998

La Juve continua la ricerca di un difensore centrale e come riportato da Sky Sport è pronta a fare sul serio per Lloyd Kelly del Newcastle. Il difensore inglese è seguito da tempo da Giuntoli, tanto che aveva già messo gli occhi su di lui al tempo del Napoli. I bianconeri hanno fatto un’offerta di 12/13 milioni di euro ma il club inglese valuta il giocatore circa 18/20. C’è quindi distanza tra le due parti ma nei prossimi giorni la Vecchia Signora proverà a fare un nuovo tentativo.

Mercato Juve, alla scoperta di Lloyd Kelly: ecco chi è

Cresciuto nelle giovanili del Bristol, Kelly è un difensore centrale alto 1,90m che fa della duttilità una delle sue qualità migliori. Nonostante la stazza, infatti, il classe 1998 ha giocato spesso anche come terzino sinistro, ruolo che può ricoprire senza particolari problemi. Una caratteristica questa che piace molto a Thiago Motta, come dimostrato con Kalulu e Cabal. Acquistandolo, quindi, la Vecchia Signora andrebbe a prendere due giocatori in uno: un'alternativa a Gatti e Kalulu al centro della difesa ma anche una per la fascia sinistra. In quel ruolo infatti ora gioca Cambiaso, che però potrebbe lasciare l'Italia per traferirsi al Manchester City. Ecco quindi che serve giocare d'anticipo e Kelly potrebbe fare al caso dei bianconeri.