Mercato Juve | Ciao Djalò, ora si parla di un’offerta da 30 milioni per…

Tra le indiscrezioni di mercato che filtrano rispetto alla Juve ce ne sono alcune che parlano di un possibile addio, oltre a Djalò

Djalò ha detto addio alla Juventus, direzione Porto. Andrà lì in prestito (l’operazione è già ufficiale) con i bianconeri che sperano in una sua rivalutazione su cui confidano i Lusitani in primis. Il calciomercato della Juve si è completato – dunque – con una cessione che era nell’aria e che è stata solo ritardata di qualche giorno. Di sicuro nelle volontà di Giuntoli c’è la tentazione di continuare a lavorare per provare a pianificare al meglio le prossime mosse, considerando che già il mese di gennaio potrebbe regalare delle sorprese molto interessanti.

Calciomercato, la Juventus deve stare attenta al Manchester United

Inutile negarlo: anche altri top club sembrano pronti a studiare le proprie mosse e tra questi ci sarebbe il Manchester United che starebbe facendo osservare da vicino diversi calciatori della Juventus. Tra questi, nello specifico, ce ne sarebbe uno che interessa e pure parecchio ai Red Devils e per cui potrebbe esser messa un’offerta sul tavolo già nella sessione invernale di trattative.

Il giocatore che piace molto al Manchester United, sarebbe Cabal. Appena arrivato alla Juventus, ha già riscosso l’interesse di vari club Europei e tra questi, appunto, ci sarebbe anche quello Inglese. Giuntoli ha le idee molto chiare: chi vuole Cabal deve offrire non meno di 30 milioni di euro. Una richiesta legittima, considerando la giovane età del ragazzo, le potenzialità e ovviamente il fatto che la Juventus ci dovrebbe guadagnare, avendolo pagato 12 milioni di euro. Quello che succederà lo scopriremo a breve. Di sicuro, il Manchester sembra pronto all’affondo già nei prossimi mesi. Ma c’è di più. Giuntoli, per quel che riguarda i colpi in entrata, starebbe valutando un colpo totalmente a sorpresa <<<