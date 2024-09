Calciomercato Juventus – Colpo di scena: “Offerta ufficiale”

Continuano ad arrivare indiscrezioni relative al calciomercato della Juventus, sempre al centro delle attenzioni di mezza Europa

Il calciomercato della Juve s’è concluso tra gli applausi di addetti ai lavori e non. In queste ore però qualcosa continua comunque a muoversi. Non è un caso che Djalò sia andato al Porto, salutando la squadra almeno per un anno. La formula è quella del prestito ma qualcuno vocifera che se dovesse fare delle buone prestazioni, potrebbe rientrare anche nell’affare per il riscatto di Conceicao. Era ad un passo dalla Roma, poi non se ne è fatto nulla. Meglio per la Juventus, che potrà eventualmente utilizzarlo come pedina di scambio oppure – chissà – riportarlo più avanti in bianconero. Di fatto, a dirla tutta, il mercato della Juve non sembra essere destinato a fermarsi qui.

Retroscena pesante sul mercato della Juve

Potrebbero esserci delle novità interessanti per quanto riguarda Kostic e lo stesso potremo dire per ciò che concerne Arthur. Ma la notizia più rumorosa di queste ultime ore riguarda invece quello che è accaduto – sottotraccia – durante l’ultima sessione di calciomercato.

A quanto pare il Newcastle avrebbe messo nel mirino Gatti. E per lui, avrebbe presentato un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro. Una somma importante, certo. Ma non incredibile. Anche considerando il valore del calciatore. La risposta di Giuntoli è stata netta, nettissima: no, grazie. E anche lo stesso calciatore avrebbe declinato l’offerta nonostante – immaginiamo noi – la ricchissima proprietà del club Inglese sarebbe stata pronta a ricoprirlo di soldi. Di fatto, questo retroscena, conferma quello che andiamo dicendo da tempo. La Juventus mira a vincere. A consolidare la propria squadra e a non svendere i pezzi migliori. Un qualcosa confermato anche da quello che vi abbiamo appena raccontato. E proprio in questo senso è arrivata poco fa una notizia importantissima in casa Juventus <<<