Calciomercato Juventus | Colpo di scena improvviso: Giuntoli ha deciso

La partita della Juve contro la Roma è terminata in pareggio. Uno zero a zero che non fa male a nessuno e che comunque mette i bianconeri nella posizione di andare a riposo prima della pausa primi in classifica, insieme a Torino e Inter. In tre partite la squadra di Thiago Motta non ha subito neanche un gol e questo, di sicuro, è un ottimo punto di partenza per chi vuole costruire una squadra che prima di tutto, pensi a non prenderle. E’ ovvio: si poteva fare qualcosina di più. Ma allo stesso tempo va detto che le possibilità di migliorare la rosa ci sono e questo, lo sa anche Giuntoli stesso. Di certo, c’è la volontà di provare a partire da schemi e dettami chiari. E tra questi, ci sarebbero anche quelle che sono le volontà del tecnico per quel che riguarda il calciomercato.

Dopo Juve-Roma si torna a parlare di calciomercato

La Juventus del prossimo futuro avrà dei dettami molto chiari. Sarà giovane e forte, con spiccate ambizioni come dovrebbe sempre essere in casa Juve. Da quando Giuntoli ha preso in mano il club sotto il punto di vista organizzativo, le scelte fatte sono state sempre indirizzate sulla forza della rosa complessiva e questo ci sembra sinceramente positivo. Allo stesso tempo, c’è una grossa attenzione nei confronti dei calciatori giovani. E tra questi, ce n’è uno su cui la Juventus sembra voler puntare con molta forza.

Secondo quanto viene riportato da Sportmediaset, la Juventus avrebbe intenzione di puntare fortissimo su Mbangula. Tanto da volergli proporre un rinnovo fino al 2029. Un colpo di scena improvviso che in pochi si sarebbero aspettati solo 3 settimane fa. Il punto è che iniziano a circolare delle voci (all'estero) che vedrebbero il calciatore al centro delle attenzioni di diversi top club. Motivo per cui Giuntoli, vuole cautalarsi. Motta ha avuto il merito di metterlo in campo e lui, quello di dimostrare tutto il suo valore. L'idea di legarsi alla Juve così a lungo potrebbe rappresentare un vero e proprio sogno. Giuntoli è pronto a proporgli il contratto.