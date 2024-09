Vlahovic-Juventus, addio a fine anno? Balzarini dice che… / Calciomercato

La Juventus del prossimo futuro sarà ancora più forte di quello che oggi si può solo immaginare. Questo lo diciamo perché tutto lascia pensare che il lavoro svolto da Giuntoli nell’ultima sessione di calciomercato sia indirizzato, più che altro, alla costruzione di un futuro (neanche troppo lontano) da urlo. Il presente conta e infatti la squadra è forte. Ma gli investimenti fatti e le scelte portate a termine su questo o quel calciatore, danno l’idea di come si voglia muovere la Vecchia Signora. Giocatori giovani, promettenti ed estremamente forti. La numero 10 a Yildiz, per intenderci, sta lì a dimostrarlo. Ma le operazioni non sono finite qui.

Il calciomercato della Juventus passa anche da Vlahovic

In questi giorni non si fa altro che parlare di alcune questioni legate al mercato e tra queste spicca senza dubbio quella legata a Dusan Vlahovic. Il giocatore bianconero ha dimostrato grande attaccamento ai colori e allo stesso tempo non ha mai preso neanche lontanamente in considerazione l’ipotesi di un addio. Allo stesso tempo, però, oltre al cuore bisogna anche fare i conti su quelli che sono i contratti. Ed è di questo che si sta parlando in questi giorni: Balzarini (noto giornalista a tinte bianconere) ha fatto il punto della situazione sulla questione. Ecco cosa ha detto <<<