Haise su Todibo: “Forse resterà qui al Nizza…”

Frank Haise, allenatore del Nizza, ha detto la sua su Todibo, calciatore entrato nel mirino della Juventus per il calciomercato.

Frank Haise, allenatore del Nizza, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile addio di Todibo, finito nel mirino della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: “Ci sono possibilità per molti giocatori. Per le ragioni che conoscete, il mercato non è ancora partito, come potete vedere. Io lavoro con i giocatori che ho attualmente. So benissimo che tra 15 giorni o un mese ci saranno giocatori che non saranno più qui o che arriveranno. Per ora Jean-Clair sta lavorando bene, è molto serio. Ha fatto un buon primo tempo. Non ho problemi a farlo giocare perché forse resterà al Nizza, non lo sappiamo”.