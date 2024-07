Calciomercato Juve, 11 giocatori in vendita: ecco quanto valgono

Dal portiere all'attaccante, la Juve ha un'intera squadra di giocatori in vendita. Giuntoli riuscirà a liberarsi di tutti gli esuberi?

Giuntoli sta facendo un mercato di primissimo livello per la Juve, con già tre ufficialità importanti come Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram. Per poter continuare a spendere, però, è anche importante vendere. Secondo Tuttosport i bianconeri hanno un’intera squadra in vendita, dal portiere fino agli attaccanti.

Calciomercato Juve, c’è una squadra in vendita

In porta Szczesny è destinato a partire, cercato prima dall’Arabia Saudita e poi dal Monza. In difesa De Sciglio e Rugani sono ormai fuori dal progetto, mentre Huijsen potrebbe essere sacrificato, così come Kostic. A centrocampo McKennie, Arthur e Nicolussi Caviglia possono partire, mentre in attacco Soulè e Chiesa potrebbero lasciare la squadra a fronte di una buona offerta, così come Milik. Valore totale di questa rosa? Circa 120 milioni di euro.

Juve in vendita (4-3-3:) Szczesny (3 milioni); De Sciglio (1), Rugani (4), Huijsen (20), Kostic (8); McKennie (10), Arthur (8), Nicolussi Caviglia (6); Soulé (28), Milik (7), Chiesa (25)