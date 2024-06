News Juventus | Bomba di calciomercato! Giuntoli ci prova per…

Nuove indiscrezioni colpiscono la Juventus e le voci di calciomercato che stanno circolando in maniera sempre più significativa

La Juventus continua a muoversi in sede di calciomercato. E lo fa in maniera importante, importantissima. In questi giorni Giuntoli è scatenato. Le prossime saranno settimane bollenti. Basti pensare che Douglas Diaz è praticamente preso e che altri colpi arriveranno. Ma la voce di cui vogliamo parlarvi oggi è di quelle che fanno rumore. Parecchio. Nello specifico pare infatti che Giuntoli sia pronto a mettere in serie difficoltà Beppe Marotta. Il dirigente bianconero, infatti, avrebbe messo nel mirino un calciatore dell’Inter e vorrebbe provare a tentare un assalto da qui alle prossime settimane. Di chi si tratta? Lo scopriamo subito.

Juventus, notizia clamorosa di calciomercato

Secondo le voci che la redazione di Juvenews.eu ha raccolto, la Juventus avrebbe in mente di provare un assalto per tentare di prendere Frattesi. Il calciatore dell’Inter sarebbe infatti particolarmente scontento del minutaggio avuto la scorsa stagione e la prossima, con l’arrivo di Zielinski, la musica non cambierà. Questo è il motivo per cui la Juve vorrebbe tentare un colpo che avrebbe del clamoroso. Al momento, l’Inter tiene botta. E non vuole mollare la presa sull’ex Sassuolo. Motivo per cui, semmai, ci sarà da attendere e lottare. Giuntoli, però, ha i motori accesi. E da qui alla fine del calciomercato… chissà. Detto questo, sempre parlando di Juve e di futuro, occhi bene aperti: i bianconeri starebbero preparando qualcosa di clamoroso per il prossimo anno <<<