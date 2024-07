Ceccarini: “Sancho resta nel mirino della Juventus, ma…”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile operazione Jadon Sancho.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “Per la Juventus resta viva l’opzione relativa a Jadon Sancho, esterno d’attacco di proprietà del Manchester United che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Borussia Dortmund. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW non si tratta di un’operazione che verrà impostata in questi giorni, ma con l’andare avanti del calciomercato se ne parlerà, specialmente quanto la Vecchia signora cederà altri giocatori. La Juve ha in partenza in quel settore Matias Soulè e Federico Chiesa in primis e una volta piazzato sia l’argentino che il figlio d’arte la pista si potrà scaldare, visto che il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Torino, per cercare di tornare a essere il calciatore che aveva convinto i Red Devils a spendere una cifra molto elevata”.