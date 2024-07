Ceccarini: “La Juventus vuole provarci per Koopmeiners”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del prossimo obiettivo Koopmeiners.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Douglas Luiz, Di Gregorio e domani o al più tardi martedì arriverà anche la firma di Khéphren Thuram dopo le visite mediche. La Juventus continua a lavorare sul mercato a ritmi alti. Le operazioni infatti non sono certo finite qua perché il progetto deve ancora completarsi. L’accelerazione a centrocampo ha permesso di sistemare un reparto che aveva bisogno di innesti di qualità per alzare il livello. Adesso questa è una fase di attesa, preludio di un nuovo rilancio. Che sarà concentrato su Koopmeiners. La Juventus è convinta di poter arrivare all’obiettivo, anche se servirà pazienza. L’Atalanta punta a prendere più di 50 milioni di euro e non farà sconti ma il club bianconero ha ancora molte carte da giocarsi. Per realizzare quella somma che servirà per presentarsi con la proposta giusta. In uscita infatti restano (in caso di offerte adeguate) Soulé, Huijsen e Szczęsny. Tutti giocatori che potrebbero portare nelle casse bianconere diversi milioni di euro. Oltre a loro c’è anche il futuro di Chiesa da monitorare. In Italia la società che più di ogni altra si è fatta avanti per far capire le sue intenzioni è la Roma. Il costo di questa operazione è sui 30 milioni di euro. I giallorossi stanno aumentando il pressing”.