Calciomercato Juve, standby Szczesny: il Monza ci prova?

La trattativa di calciomercato per la cessione di Szczesny ristagnerebbe: il Monza starebbe ora fiuterebbe il colpo clamoroso dalla Juventus

Se alcuni giorni fa la trattativa che doveva portare Wojciech Szczesny dalla Juventus all’Al Nassr sembrava poco più che una formalità, le cose sarebbero ora mutate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso portiere polacco non sarebbe così convinto di andare a giocare in Arabia Saudita e non disdegnerebbe l’ipotesi di rimanere in Serie A.

L’idea pazza del Monza

Dal canto suo, la Juventus avrebbe da tempo bloccato Michele Di Gregorio del Monza per la porta e aspetterebbe proprio l’uscita di Szczesny per annunciarlo. Quest’ultimo passaggio non sta però avvenendo, tanto che le stesse parti valuterebbero delle soluzioni alternative. Una di queste potrebbe essere offerta dallo stesso club brianzolo, a caccia di un nuovo portiere. Potrebbe essere l’ennesimo colpo del Condor, Adriano Galliani?