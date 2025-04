Juventus, nuovo mister! Al 55% arriverà... / News

Juventus, ecco il nuovo borsino aggiornato per il prossimo… mister!

Tudor ha portato energia nuova, ma in casa Juventus si respira aria di cambiamento profondo, e su questo – dalle parti di Juvenews.eu – sembrano avere ben pochi dubbi: il prossimo allenatore non sarà quello attuale. Il club vuole voltare pagina con decisione, affidandosi a un tecnico di alto profilo, capace non solo di guidare la squadra in campo, ma anche di rappresentare una figura forte a livello dirigenziale e identitario. Il progetto tecnico va rifondato da zero, con una guida all’altezza del nome Juventus. Per questo motivo, abbiamo stilato un borsino aggiornato e rapido da consultare: partiamo dal nome meno probabile per poi risalire fino al grande favorito per la panchina bianconera del futuro <<<