Kalulu: “Primo tempo positivo, volevamo aggredirli”

Pierre Kalulu, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con la Roma.

Pierre Kalulu, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a SportMediaset: “Siamo entrati in campo con l’idea di aggredire, di essere intensi fisicamente. Con la palla abbiamo cercato di applicare quanto preparato durante la settimana. Il primo tempo è stato molto positivo, poi il gol subito ci ha complicato un po’ le cose. Volevamo vincere, peccato, ma stiamo seguendo la strada giusta. Siamo giocatori di alto livello, possiamo fare grandi partite. Siamo pronti a seguire quello che ci chiede l’allenatore. Nel calcio vince chi vince i duelli, e noi stiamo lavorando anche su questo aspetto”.

Sulla gara

"Nel primo tempo, per quanto abbiamo creato, forse meritavamo qualcosa in più. La Roma ha fatto meglio nella ripresa, ma globalmente abbiamo costruito più occasioni. Sarebbe stato meglio vincere, ma per lo spettacolo è stato un bel match. Non so se guarderò Bologna-Napoli, siamo già concentrati sulle prossime tre gare, importanti e alla nostra portata. Tudor ci chiede semplicità e ci stimola tanto anche a livello mentale. Sappiamo di poter vincere contro chiunque".