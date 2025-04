Juve, le statistiche del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Allo stadio Olimpico di Roma, la prima partita in trasferta di Igor Tudor da allenatore della Prima Squadra Maschile termina in pareggio: 1-1 grazie alla rete realizzata da capitan Manuel Locatelli, che regala il momentaneo vantaggio ai bianconeri nella prima frazione, seguito poi dal pareggio giallorosso a inizio ripresa. Di seguito le statistiche al termine della sfida. Roma e Juventus hanno pareggiato tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 1983 e marzo 1985 (quattro in quel caso). Più nel dettaglio, le due formazioni hanno impattato entrambi gli incontri stagionali di Serie A per la prima volta dal 2000/01”.

Le altre statistiche

"Manuel Locatelli (due) è il terzo centrocampista della Juventus a segnare più di un gol in trasferta contro la Roma in Serie A nell'era dei tre punti per vittoria (dal 1994/95), dopo Diego (due – doppietta, il 30 agosto 2009) e Pavel Nedved (tre). Solo contro la Lazio (287) la Juventus ha realizzato più reti che con la Roma in Serie A (278). La Roma è la formazione contro cui Manuel Locatelli ha realizzato più gol in Serie A: due, entrambi in trasferta. Considerando le ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23), solo l'Inter (54) ha colpito più legni di Roma (49) e Juventus (47) nella competizione. Nessuna formazione ha pareggiato più gare della Juventus nei Big-5 campionati europei in corso: 14, come l'Everton. Quella di questa sera è stata la 150ª presenza per Nico González nei maggiori cinque campionati europei, 19 delle quali con la Juventus".