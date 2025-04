Juve, il report dell’attività di base: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base nell’ultima settimana, quella dal 31 marzo al 6 aprile 2025: dai consueti test match – con squadre dilettantistiche e professionistiche – e tornei regionali alle diverse gare ufficiali, passando anche per le belle esperienze internazionali vissute in Croazia, a Umago, dall’Under 12 di Davide La Pira e dall’Under 8 di Luca Carlino e per la formativa esperienza sul territorio nazionale vissuta nel Lazio, in provincia di Roma dall’Under 12 di Francesco Cavaglià”.

Le altre partite

“Buona lettura! LA SETTIMANA DELL’ATTIVITÀ DI BASE – DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ GARE UFFICIALI UNDER 12 (CAVAGLIÀ) Campionato “Under 13” – Girone A Juventus-San Giorgio U13 10-1 Forroia Ligato Kontchap Marco Somera Torino Under 12 – Mister Cavaglià | 01-04-2025 UNDER 11 FEMMINILE (GIORDANO) Campionato “Pulcini 2° anno” Sisport-Juventus 4-3 (2-2 FIGC) Manes Barberio Stracuzzi Under 11 – Mister Giordano

| 05-04-2025 IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 13 FEMMINILE (FRANCO – GARELLO) Campionato “Esordienti 2° anno” – Girone D Volpiano M-Juventus 5-1 (4-1 FIGC) Spellecchia Under 13 femminile – Mister Garello e Mister Franco | 05-04-2025 UNDER 12 (ANGARONI) Campionato Under 13″ – Girone A Juventus-Lascaris U13 3-2 (3-3 FIGC) Ligato Kontchap Forroia Centro sportivo “CRAL Reale Mutua” – Torino Under 12 – Mister Angaroni | 05-04-2025 UNDER 11 (SAPORITO) Campionato “Esordienti 1° anno” – Girone B Chisola-Juventus 5-3 (2-2 FIGC) Gemello Dragoci Camara Campo sportivo “Dino Marola” – Vinovo (provincia di Torino) Under 11 – Mister Saporito | 05-04-2025 UNDER 10 (PERLA) Campionato “Pulcini 2° anno” – Girone A Chisola U11-Juventus 8-1 (4-1 FIGC) La Marca Campo sportivo “Dino Marola” – Vinovo (provincia di Torino)”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<