Calciomercato Juventus – Dopo Thuram, altra follia per Thiago Motta: che colpo!

La Juve continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi: Thuram vicinissimo, ma spunta un altro profilo completamente nuovo

Il mercato della Juve sta veramente entrando nel vivo ed è destinato a portare in dote altre pesanti novità. Il centrocampo, con l’addio a zero di Rabiot sempre più concreto, ha la priorità. E infatti, dopo Douglas Luiz, la Juventus ora è vicinissima anche a Khephren Thuram. Si cerca solo l’accordo definitivo con il Nizza, con i bianconeri che vorrebbero chiudere intorno ai 18/20 milioni di euro. Ma il calciomercato della Juventus non si fermerà certamente qui, anzi.

Juve, mercato in fermento: le ultime news

Se il centrocampo – come detto – è la priorità assoluta (in lista, tra l’altro, rimane sempre anche Koopmeiners dell’Atalanta), Thiago Motta guarda con attenzione anche agli altri reparti della squadra. Per questo motivo, la Vecchia Signora sta sondando in lungo e in largo il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di elementi validi sui quali puntare. E dall’Inghilterra ora rilanciano un nome che potrebbe veramente fare al caso di Thiago Motta per completare l’attacco bianconero.

Parliamo di Ademola Lookman, sempre dell’Atalanta, che è reduce da una stagione da applausi culminata con la tripletta in finale di Europa League. Il nigeriano classe ’97, secondo il Daily Mail, piacerebbe parecchio alla Juventus come seconda punta da affiancare a Vlahovic o come esterno molto offensivo. Per Lookman c’è da fare i conti con la concorrenza del Bayern Monaco, ma l’idea è sicuramente di quelle molto suggestive e interessanti. Per ora si parla di interessamento, vedremo se più avanti – una volta definiti i colpi prioritari – la Juve deciderà di tentare un affondo veramente concreto per l’attaccante nerazzurro. Quel che pare certo però è che Giuntoli è partito in quarta e ha tutte le intenzioni di mettere in piedi una squadra da paura per la prossima stagione. E la formazione che potrebbe uscirne fuori per il 2025 è davvero da urlo: eccola <<<