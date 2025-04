Ag. Locatelli: “Manuel tiene alla Juve. Sulle offerte…”

Stefano Castelnovo, agente di Manuel Locatelli, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle offerte per il centrocampista.

Stefano Castelnovo, agente di Manuel Locatelli, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Ha segnato una rete importante per la squadra in un momento decisivo e ne è molto contento, sicuramente l’Olimpico gli porta fortuna: aveva segnato anche due gol agli Europei in Italia-Svizzera 3-0. Oggi è diventato un giocatore completo e il fatto che abbia collezionato 270 presenze in Serie A e 170 con la maglia bianconera fa di lui uno degli elementi più esperti della rosa, lui cerca di mettere questa esperienza a disposizione dei compagni dentro e fuori dal campo”.

Sulla stagione

"Manuel tiene tanto alla Juve, certamente i risultati negativi lo fanno soffrire. Lui è molto legato ai colori bianconeri e quando le cose vanno male, lui ci rimane male doppiamente. Tudor? Anche ieri la squadra ha fatto bene, ha dimostrato compattezza. Speriamo che possa continuare su questa strada, la Champions è l'obiettivo minimo da raggiungere per una squadra come la Juventus. Offerte? In ogni sessione di mercato sono arrivati degli interessamenti per Manuel, ma è molto legato alla Juventus e non ha mai pensato ad altro che a questo".