La Juventus in questi giorni è molto attiva sul mercato sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita. Dopo l’acquisto ufficiale di Jeff Ekhator dal Genoa e le operazioni Muharemovic e Kolo Muani in stavo avanzato, la dirigenza bianconera dovrà certamente concentrarsi su qualche cessione.

Al momento sono state definite due operazioni in uscita: Daffara al Parma e Puczka al Genoa. Proprio sul fronte delle uscite resta da monitorare la posizione di Bremer. Difatti, stando a quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore il Bayer Monaco si sarebbe rifatto sotto per il difensore brasiliano. Il club tedesco, avrebbe avviato i primi contatti per conoscere i costi e la fattibilità dell’operazione.

La volontà di Bremer e la posizione della Juventus

Tuttavia al momento, si tratta solamente di discorsi esplorativi e preliminari, con lo scopo di conoscere la volontà della Juventus nel caso in cui a Torino giunga un’offerta ufficiale.

Nelle scorse settimane, Gleison Bremer aveva espresso il suo desiderio di restare in bianconero, resta da capire però se mister Spalletti lo reputa un uomo fondamentale per il reparto difensivo. Adesso la palla passa all’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che avrà il compito di valutare il futuro del centrale nel caso in cui i bavaresi facciano un tentativo concreto.