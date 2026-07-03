L’arrivo di Tarik Muharemovic in maglia bianconera sembra essere sempre più vicino. Nella giornata di ieri, la Juventus ha compiuto passi importanti nella trattativa con il Sassuolo, facendo registrare così passi importanti verso la definizione dell’affare.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

L'esperto di calciomercato mercato Matteo Moretto, attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, ha parlato della trattativa tra il club bianconero e la società emiliana. Di seguito le sue parole:

"La Juventus è veramente interessata a riportare Muharemovic in bianconero. Vi avevo raccontato di come Juventus e Sassuolo stessero già trattando il possibile ritorno di Muharemovic in bianconero e di come il calciatore avesse già dato il suo ok, il suo sì ad un ritorno a Torino. Le ultime riguardo questo tipo di trattativa sono le seguenti: Sassuolo e Juventus in stretto contatto per arrivare alla chiusura del cerchio.

La Juventus vuole definire l'operazione Muharemovic quanto prima. Diciamo che inizialmente il Sassuolo comunque chiedeva una cifra intorno ai 38-40 milioni complessivi. La Juventus dispone del 50% sulla futura vendita, quindi lo pagherebbe di fatto la metà e sul piatto Carnevali ha messo intorno ai 15-18 milioni di euro. Le parti sono molto vicine, si può arrivare ad una conclusione, chissà, molto presto".