David Puczka è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A. L’ex terzino della Juventus Next Gen, nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche con il Genoa, ultimo passo prima della sua avventura con il club rossoblù.

Per il giovane difensore si tratta di un'importante occasione di crescita dopo il percorso nel settore giovanile bianconero e l'esperienza con la Next Gen. Il Genoa ha deciso di puntare sulle sue qualità e lo inserirà nel progetto tecnico per la prossima stagione, mentre la Juventus registra una significativa plusvalenza e prosegue il proprio lavoro sul mercato in entrata e in uscita.

Il comunicato della Juventus

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore David Puczka, a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni, pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a ca. € 5,4 milioni, al netto degli oneri accessori pari a € 0,6 milioni.

Si segnala che in data 1 luglio 2026, come descritto nel relativo comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekhator, a fronte di un corrispettivo fisso di € 16 milioni.

Le due operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico di Juventus - basato sul differenziale dei corrispettivi fissi - pari a ca. € 10 milioni; tali operazioni - sulla base di analisi preliminari - risultano qualificabili come separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Le valutazioni circa la rilevazione contabile di tali operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2026".

Il messaggio del club

Com una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società ha voluto salutare David

David Puczka saluta la Juventus per trasferirsi al Genoa. È ufficiale il passaggio a titolo definitivo dell'esterno classe 2005 alla squadra ligure.

Si chiude così il suo percorso in bianconero dopo due stagioni vissute da protagonista con la maglia della Next Gen. In questi due anni, Puczka ha collezionato 54 presenze complessive, mettendo anche in mostra la sua vena realizzativa nell'ultima annata, in cui ha messo a segno ben 10 reti.

Il suo cammino in bianconero è iniziato a luglio 2024, forte dell'esperienza in Austria nell'Admira Wacker dalle giovanili alla prima squadra. Da allora, il giovane esterno ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all'interno della Juventus Next Gen.

A David va il nostro in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera!”