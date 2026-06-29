Il futuro di Federico Gatti potrebbe essere lontano da Torino. Il difensore infatti è nella lista dei partenti in casa Juventus, e in caso di un’offerta congrua la dirigenza bianconera è pronta a sedersi al tavolo delle trattative.

I motivi di un possibile addio sono legati anche per via del poco minutaggio ricevuto la gestione tecnica di Luciano Spalletti. Il classe 1998, non è mai entrato in piena sintonia con il tecnico toscano e questo avrebbe spinto il centrale a cercare una nuova avventura.

L’interesse del Napoli e la valutazione della Juve

Sulle tracce del difensore va segnalato l’interesse del Napoli. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, il nuovo mister avrebbe richiesto alla dirigenza partenopea l’acquisto di Federico Gatti

. Il tecnico livornese è un grandissimo estimatore dell’ex difensore del Frosinone, avendolo lanciato e valorizzato durante il suo precedente ciclo alla Juve.

Il club bianconero valuta il proprio difensore per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Una cessione che garantirebbe alla Juventus di generare una plusvalenza ed incassare un tesoretto che sarebbe poi reinvestito per i colpi in entrata. Alla Continassa restano dunque in attesa dei primi passi concreti del Napoli.