La Juventus ha definito la cessione di Giovanni Daffara al Parma. Il portiere, reduce da una grande stagione in Serie B con la maglia dell’Avellino, si trasferirà in terra emiliana per compiere il grande salto e disputare la sua prima annata nel massimo campionato.

Nella giornata di ieri, i ducali hanno accelerato i contatti con la dirigenza bianconera e sono riusciti a trovare la giusta quadra economica. Una trattativa di cui ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, dove vi avevamo svelato il grande interesse del Parma nei confronti del giovane portiere.

Le cifre dell’operazione

L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. La Juventus incasserà subito una cifra fissa pari a 5 milioni di euro, a cui andranno sommati una serie di bonus legati sia al rendimento personale del calciatore sia ai risultati di squadra che il Parma raccoglierà sul campo. Nel contratto non è prevista una clausola di ricompra in favore della Vecchia Signora, che mantiene però una percentuale sulla futura rivendita del 10%.