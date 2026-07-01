La Juventus mette a segno il primo colpo in questa sessione di calciomercato estiva. È stato infatti definito l'accordo con il Genoa per Jeff Ekhator, attaccante classe 2007.

Le cifre dell’operazione

L'operazione è iniziata qualche giorno fa e i due club hanno lavorato velocemente per definire l’affare. Nella serata di ieri, il centravanti è già sbarcato a Torino dove ha svolto le visite mediche e firmato il contratto. il Il valore complessivo dell'affare si aggira intorno ai 18 milioni di euro, bonus inclusi, mentre nell'operazione rientra anche il trasferimento al Genoa del terzino della Next Gen David Puczka, valutato circa 5 milioni.

Il profilo di Jeff Ekhator

Jeff Ekhator è sì un colpo per il futuro ma va sottolineato che nonostante la sua giovane età ha già maturato esperienza nel nostro campionato. È un profilo molto interessante, che ha totalizzato 54 presenze e 4 goal in carriera nel massimo campionato, in cui ha debuttato giovanissimo. Insomma, per quanto si possa pensare a Ekhator come a un colpo di prospettiva, il che è vero, è altrettanto giusto inquadrarlo anche come un giocatore già pronto per entrare nelle rotazioni di Luciano Spalletti.

L’attaccante ex Genoa ha delle qualità fisiche importanti, oltre a essere tatticamente molto duttile. Jeff, infatti, può giocare sia da prima punta che da esterno o rifinitore, andandosi a incastrare alla perfezione in tutte le possibili caselle di un tridente. Un jolly che al tecnico toscano potrebbe tornare estremamente utile nel corso della prossima stagione.