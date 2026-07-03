Il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus è sempre più vicino. Stando infatti a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società bianconera sarebbe oramai ad un passo dal definire l’affare con il Paris Saint-Germain. L’arrivo di Giovanni Carnevali avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella trattativa, al punto da ricucire i rapporti con il club parigino.

La società transalpina si sarebbe convinta ad accettare la proposta della Vecchia Signora: l'affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L’obiettivo della dirigenza bianconera è ora quello di chiudere al più presto la trattativa e consegnare a mister Spalletti il prossimo attaccante titolare.