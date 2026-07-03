Paulo Dybala è atteso a Roma tra circa una settimana per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. La volontà dell’argentino è chiara da tempo: continuare in giallorosso. Una posizione mai davvero messa in discussione, nonostante le sirene arrivate dall’estero e l’interesse di diversi club. Al 3 luglio, però, il rinnovo non è ancora stato definito e la firma sul nuovo contratto non dovrebbe arrivare prima di lunedì, quando le parti torneranno a incontrarsi per provare a trovare l’intesa definitiva.

La situazione resta aperta soprattutto per una questione di condizioni. Dybala si aspettava probabilmente una proposta diversa da parte della Roma, più vicina al peso tecnico e simbolico che la Joya continua ad avere all’interno della squadra. L’argentino, del resto, non ha mai dato particolare seguito alle offerte ricevute nelle ultime settimane. Il Boca Juniors è stato uno dei club più attenti alla sua situazione, ma la priorità del numero 21 è sempre rimasta la stessa: restare nella Capitale.

La proposta formulata dalla Roma, però, non avrebbe convinto pienamente né il giocatore né il suo entourage. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso avrebbe messo sul tavolo un rinnovo di un solo anno, con opzione per un’ulteriore stagione esercitabile soltanto dalla società. Sul piano economico, l’ingaggio sarebbe inferiore ai 3 milioni di euro, con una parte variabile legata ai bonus e in particolare alle presenze. Una formula che non avrebbe scaldato particolarmente Dybala e il suo agente Carlos Novel.

Proprio insieme al suo entourage, l’argentino starebbe preparando una controproposta da presentare alla Roma. L’obiettivo è migliorare alcuni aspetti dell’accordo, sia dal punto di vista economico sia da quello contrattuale, per arrivare a una soluzione più equilibrata e più in linea con il ruolo che Dybala ricopre nel progetto tecnico giallorosso.

Nonostante i dettagli ancora da sistemare, la permanenza della Joya non sembra davvero in discussione. In questo senso, secondo quanto raccolto in esclusiva da Juvenews.eu, le voci relative a un possibile ritorno alla Juventus vengono considerate suggestive e romantiche, ma prive di fondamento concreto. Dybala guarda ancora alla Roma e la trattativa per il rinnovo resta il passaggio decisivo da completare nei prossimi giorni.