Dopo le polemiche nate dal duro comunicato pubblicato dalla sua agenzia, Michele Di Gregorio ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la propria posizione.

Attraverso una nota ufficiale diffusa sul profilo Instagram, il portiere della Juventus ha preso le distanze dalle dichiarazioni del suo procuratore e ha voluto ribadire la sua professionalità e stima nei confronti del club bianconero. Di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di Di Gregorio

”In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato in campo e fuori.

Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora”.