Con l’acquisto di Jeff Ekhator dal Genoa la Juventus ha messo a segno il suo primo colpo di questo calciomercato. Nonostante ciò, l’obiettivo numero uno per l’attacco bianconero rimane Randal Kolo Muani, e su questo fronte la dirigenza bianconera è al lavoro per chiudere l’operazione nel minor tempo possibile.

Negli ultimi giorni, Giovanni Carnevali, ha riallacciato i rapporti con il Paris Saint-Germain con l’obiettivo di trovare la giusta quadra economica e consegnare a mister Spalletti il prossimo attaccante in tempo per il ritiro estivo.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano riporta gli ultimi aggiornamenti legati al futuro di Kolo Muani:

“Nonostante nelle ultime ore la concentrazione si è spostata su Ekhator, la Juventus non perde il focus su Randal Kolo Muani. I bianconeri stanno continuando a lavorare dietro le quinte a fari spenti, l'accordo col giocatore ce l'hanno. La dirigenza ha aperto la trattativa ufficiale col Paris Saint-Germain, che è iniziata domenica. Juve e PSG hanno iniziato a parlarsi e stanno continuando a farlo, quindi si stanno incastrando tutti i vari pezzi delle operazioni, poi bisognerà capire chiaramente anche dal punto di vista della formula come e se la Juve riuscirà a convincere il PSG, ma la Juve ha scelto Kolo Muani.

Vi aggiorneremo sul continuare di questa trattativa, ma dopo essersi focalizzata per ragioni di bilancio nelle ultime 24-48 ore su entrate e uscite coordinate col Genoa col Parma, la Juve adesso può tornare a rimettere il proprio focus sui Kolo Muani, sul portiere, insomma su tutte le varie vicende che riguardano il mercato bianconero".