Rassegna – La Juve sogna la coppia Douglas Luiz-Koopmeiners

La rassegna stampa di venerdì 21 giugno: le chiavi del centrocampo della Juventus potrebbero essere affidate a Douglas Luiz e Koopmeiners

Oggi è venerdì 21 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

Il taglio basso della rosea è dedicato al calciomercato della Juventus. I bianconeri potrebbero trovarsi da una stagione a un altra un centrocampo completamente rinnovato. Con l’affare verso la chiusura di Douglas Luiz, il prossimo dilemma riguarderebbe il futuro di Adrien Rabiot. In caso di addio, la Juventus potrebbe gettarsi sul sogno Teun Koopmeiners.

Corriere dello Sport

Anche il Corriere dedica l’articolo di fondo alla campagna acquisiti della Juventus. Questa volta l’attenzione si sposterebbe su altri due profili: Khephern Thuram, centrocampista del Lille, fratello di Marcus, e Mason Greenwood, attaccante del Manchester United il quale sarebbe ambito anche dalla Lazio. Inoltre, ai saluti Enzo Barrenechea: il suo cartellino dovrebbe divenire contropartita tecnica per arrivare a Douglas Luiz.

Tuttosport

Chiude la rassegna il primo quotidiano sportivo torinese che focalizza l’attenzione sull’affare Douglas Luiz. La sostituzione di Weston Mckennie con Barrenechea cambia il conguaglio economico a favore dell’Aston Villa, ma potrebbe modificarsi anche dopo il trasferimento a seconda del rendimento del centrocampista argentino. Inoltre, ci potrebbero essere conseguenze per il giocatore americano: la Juventus non avrebbe gradito le decisione prese dal giocatore in merito all’operazione in corso.