Rassegna stampa – Zaniolo promuove Douglas Luiz alla Juventus

La rassegna stampa di martedì 25 giugno - Nicolò Zaniolo incorona il primo colpo estivo della Juventus, il centrocampista Douglas Luiz

Oggi è martedì 25 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juventus.

La Gazzetta dello Sport

Nel taglio basso de La Gazzetta dello Sport, l’intervista all’esterno italiano Nicolò Zaniolo. L’ex compagno di squadra di Douglas Luiz all’Aston Villa esalta l’acquisto ormai imminente della Juve: il brasiliano sarebbe un top per il reparto.

Corriere dello Sport

L’articolo di fondo del Corriere è dedicato al calciomercato della Juventus. Il quotidiano mette in risalto due nomi ricorrenti e ben conosciuti nel calcio italiano: Riccardo Calafiori, difensore polivalente del Bologna, e Teun Koopmeiners, centrocampista tuttofare dell’Atalanta. La Juventus avrebbe un piano per portare in bianconero i due calciatori.

Tuttosport

In risalto il calciomercato della Juventus, impegnata sulla trattativa per Khephern Thuram. I bianconeri avrebbero ottenuto uno sconto che a piccoli passi la avvicinerebbero all’obiettivo. Il club continuerebbe a lavorare però anche su colpi di prospettiva e sarebbe vicinissima ad Aimar Govea, ala sinistra classe 2006 dello Swansea.