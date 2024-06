Mercato Juve, Marchetti: “Mckennie ha creato parecchi problemi”

Luca Marchetti ha parlato del centrocampista della Juve, Weston Mckennie, il quale sarebbe stato una grana per il calciomercato bianconero

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ha fatto il punto sulle trattative più calde in casa Juventus. Dalla maxi operazione Douglas Luiz, al rinnovo di Adrien Rabiot, passando per le richieste di Weston Mckennie.

Marchetti sul calciomercato della Juventus

“Si sblocca anche la trattativa fra Aston Villa e Juventus per Douglas Luiz. L’impasse generato dal “no” di McKennie al trasferimento aveva realmente creato non pochi problemi alla Juventus. Però le due società, lavorando, hanno trovato una soluzione. E la contropartita tecnica ora è stata individuata in Barrenechea. Se l’Aston Villa dovesse accettare (preferirebbe Soulé che però la Juve non vuole inserire nella trattativa) il conguaglio salirebbe a circa 25 milioni di euro. Nel frattempo la Juve registra le parole di Rabiot dal ritiro della Francia e continua a tenere caldo Koopmeiners“.