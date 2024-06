Gentile: “Douglas Luiz l’uomo giusto per il centrocampo della Juve”

Gentile ha parlato dell'obiettivo di mercato della Juve, Douglas Luiz: il giornalista ha esaltato la scelta del club di prendere il giocatore

Dagli studi di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato dell’obiettivo di mercato della Juventus, Douglas Luiz. Per il giornalista, la scelta di affidarsi al brasiliano per rinforzare il proprio centrocampo sarebbe un ottima scelta.

Le parole su Douglas Luiz

“C’è tempo fino a fine mese ma il mercato è così, posso mettersi d’accordo anche domani. È chiaro che la Juve ha individuato il giocatore perfetto per quelle che sono state le mancanze a centrocampo di questa stagione. Se non dovesse arrivarci inevitabilmente ne cercherà un altro con le medesime caratteristiche. Con lui comunque vai sul sicuro, l’abbiamo visto misurarsi in un campionato come la Premier e con le coppe europee da qualche anno”.