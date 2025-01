Rassegna Juve – Oggi è il matchday con il Milan

La Juventus, è impegnata nella sfida con il Milan e sul calciomercato. Vediamo tutte le notizie della rassegna.

Oggi è 18 gennaio e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata. Per i bianconeri oggi è il giorno della partita contro il Milan, match decisivo per la Vecchia Signora, considerando gli ultimi risultati non proprio soddisfacenti per Madama. Andiamo ora a vedere le prime pagine dei giornali. La Gazzetta dello Sport apre con il doppio big match tra Juve-Milan e Atalanta-Napoli, sfide che determineranno un cambio di classifica nei piani alti. Spazio anche al calciomercato con l’acquisto del Milan, visto che Walker è molto vicino ai rossoneri. Il Corriere dello Sport invece parla del momento della Vecchia Signora, in vista della partita con il Milan, con anche le operazioni di calciomercato ancora in ballo, sia in entrata che in uscita, come Kolo Mouani e Cambiaso. In taglio basso spazio anche al possibile passaggio di Max Allegri all’Ah-Ahli.

Le altre notizie

Tuttosport invece tratta specificatamente il caso Cambiaso, che è ancora in bilico tra addio dalla Juve, per passare la Manchester City, ancora da decidere se ora o a giugno. Intanto ecco i precedenti tra Juve e Milan<<<