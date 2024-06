Calciomercato, la Lazio sfida la Juventus per Greenwood

Anche la Lazio avrebbe messo gli occhi su Mason Greenwood: i biancocelesti potrebbero dar vita a una sfida di calciomercato con la Juventus

La Juventus non sarebbe l’unico club italiano ad aver messo gli occhi su Mason Greenwood del Manchester United. Per il Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe tentare il colpo grosso di calciomercato e avrebbe già avanzato una proposta concreta per portare l’attaccante nella capitale.

La proposta della Lazio

La Lazio avrebbe offerto al Manchester United 20 milioni di euro per il cartellino di Greenwood, ai quali potrebbero aggiungersi il 50% dei proventi in caso di futura rivendita. La proposta della società biancoceleste sarebbe però molto inferiore alle pretese dei Red Devils che per il giocatore vorrebbero incassare una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro.