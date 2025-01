Rassegna Juve – Giorno di vigilia per i bianconeri

Dal possibile arrivo di Kolo Mouani dal PSG alla partita di domani contro il Torino: tutte le notizie sulla Juventus.

Oggi è 10 gennaio e la redazione di Juvenews vi augura una buna giornata. Per la Juventus è giorno di vigilia, visto che domani pomeriggio, i bianconeri ospiteranno il Torino, in una gara fondamentale per la Vecchia Signora dopo la delusione della Supercoppa italiana. Nel mentre, incombe anche il calciomercato, con tante operazioni in entrata e in uscita per Madama. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Rafa Leao, calciatore molto discusso del Milan, e con la possibile partenza di Kvara, in direzione Psg. In taglio alto anche uno spazio per l’Inter, uscita con le ossa rotte dal derby.

Gli altri quotidiani

Il Corriere dello Sport tratta di Kvara e della sua partenza verso Parigi: una trattativa clamorosa, che senza preavvisi, sta sconvolgendo il calciomercato invernale, solitamente molto calmo e con pochi picchi. Spazio, in taglio basso, anche all’intervista di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna. Tuttosport, infine, dedica una pagina al calciomercato della Vecchia Signora, con il nome di Kolo Mouani in primo piano, oltre al possibile arrivo di Ronald Araujo dal Barcellona e all’addio oramai scontato di Danilo, probabilmente in direzione Napoli da Antonio Conte.