Rassegna stampa – Fagioli si prende Juventus e Nazionale

La rassegna stampa di domenica 23 giugno: dopo il ritorno alla Juve, Nicolò Fagioli potrebbe riprendersi anche la titolarità con la Nazionale

Oggi è domenica 23 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

In primo piano, la rincorsa della Nazionale italiana per la qualificazione alla fase finale a eliminazione diretta. Dopo la sconfitta contro la Spagna, il C.T Luciano Spalletti potrebbe lanciare il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli dal 1′ minuto nella sfida decisiva alla Croazia. Il bianconero, insieme a Mateo Retegui e Matteo Darmian scalpiterebbero per trovare posto dall’inizio.

Corriere dello Sport

Anche il Corriere lancia la notizia di un Fagioli lanciato dal tecnico Spalletti; per il quotidiano la notizia principale è la possibilità di vedere Federico Chiesa in panchina contro la Croazia. Brillante contro l’Albania, l’attaccante della Juventus è parso facilmente imbrigliato dalla Spagna nella partita scorsa e questo suggerirebbe l’allenatore di non affidarsi necessariamente a lui.

Tuttosport

Il quotidiano sportivo di Torino risalta il calciomercato della Juventus e in particolare il focus per i centrocampisti. Mentre Douglas Luiz, in ritiro con il brasile insieme a Danilo e Gleison Bremer, comincerebbe a famigliarizzare con l’italiano, il club bianconero lavorerebbe per Khephren Thuram. Il centrocampista del Nizza piace da tempo alla Juve e la svolta alla trattativa avvenire con l’inserimento di Arkadiusz Milik nell’affare. La punta polacca sarebbe contropartita gradita alla società francese.