Rassegna Juve – Bianconeri vincenti a Cagliari

Dalla vittoria contro il Cagliari al ritorno al gol di Vlahovic. Tutte le notizie sulla Juve nelle prime pagine dei giornali.

Oggi è 24 febbraio e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata. I bianconeri, nella giornata di ieri, hanno battuto il Cagliari per 1-0, grazie a un gol di Vlahovic. Per la Vecchia Signora è una boccata d’ossigeno, dopo la cocente eliminazione contro il PSV in Champions League. Andiamo ora a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport tratta proprio in primo piano il gol del serbo, che tornava titolare dopo quasi due mesi, oltre alla vittoria di fondamentale importanza per il cammino in Champions, visto che Madama si conferma così stabile al quarto posto, ultimo piazzamento per la qualificazione alle coppe europee.

Gli altri giornali

Il Corriere dello Sport in prima pagine parla della vittoria esterna dei bianconeri, con il ritorno al gol di Vlahovic, assoluto protagonista della gara ieri, con la rete, un assist non sfruttato da Yildiz e un rigore dubbio non concesso dal direttore di gara. Tuttosport invece, mette il punto sulla corsa Champions, con lo scatto decisivo dei bianconeri, pronti ad un finale di stagione importante per provare a salvare una stagione per ora molto deludenti in più ambiti. Intanto ecco le parole di Thiago Motta dopo Cagliati-Juve<<<