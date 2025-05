Rassegna Juve – Scudetto al Napoli. E Conte?

Dalla vittoria dello Scudetto del Napoli al futuro di Antonio Conte: tutte le notizie del giorno dai quotidiani.

Oggi è 24 maggio e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata. Per i bianconeri è giorno di vigilia, per l’ultimo match di campionato con il Venezia, gara decisiva per l’ingresso in Champions. Infatti, se i bianconeri non dovessero vincere e la Roma dovesse otterene tre punti contro il Torino già salvo, i bianconeri sarebbero fuori dai primi quattro posti. Intanto andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport apre ovviamente con la vittoria dello Scudetto del Napoli, che nella giornata di ieri ha battuto il Cagliari per 2-0, ottenendo così il quarto titolo della sua storia. Ora però si apre il capitolo Conte: rimarrà con la squadra in Champions o andrà via per un’altra esperienza.

Anche il Corriere dello Sport e Tuttosport rilasciano ampio spazio alla vittoria dello Scudetto dei partenopei, il secondo in tre anni, un grande successo, considerando che i partenopei, prima dello Scudetto con Spalletti non vincevano da 30 anni. Intanto ecco le parole di Cuadrado<<<