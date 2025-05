Rassegna Juve – Matchday per i bianconeri quest’oggi

Dalla partita con l'Udinese di questa sera alle scelte di formazione di Tudor. Tutte le notizie del giorno sulla Juve.

Oggi è 18 maggio e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata. La Juventus, nella penultima giornata di Serie A, sfiderà l’Udinese, in una partita cruciale per conquistare il quarto posto in campionato, ultimo piazzamento per la corsa Champions. Non ci saranno altre possibilità per la Vecchia Signora, che deve fare di tutto per ottenere questi tre punti, per altro contro una squadra già salva e senza ambizioni. Ora, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali.

La Gazzetta dello Sport lascia ampio spazio al tennis, con gli Internazionali di Roma e la vittoria di Jasmine Paolini. In taglio basso il campionato di Serie A con la lotta Scudetto punto a punto tra Napoli e Inter.

Il Corriere dello Sport parla anche della Juventus, con il cambio modulo a cui Tudor sta pensando: infatti i bianconeri potrebbero passare al 4-4-2, con la doppia punta e il ritorno dal primo minuto di Yildiz e Cambiaso. Gatti ancora dalla panchina, così come Conceicao, oramai fuori dal progetto.

Tuttosport invece si concentra sulla tante partite in contemporanea, come non accadeva da tanto tempo ed anche sulla gara di Sinner, che alle 17 giocherà in finale contro Alcaraz nel torneo di Roma. Intanto ecco le parole di De Grandis<<<