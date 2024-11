Tra Nesta, Thuram e Ranocchia si inserisce Caldara: la top 10 dei centrali più pagati in Serie A

Il difensore dell'Atalanta costerà alla Juventus circa 25 milioni di euro, ma ci sono altri difensori che sono costati molto di più

10° POSTO

L’affare tra Juventus e Atalanta ufficializzato ieri fa entrare il neo bianconero Mattia Caldara nella top 10 dei difensori più pagati nella storia della Serie A. Una classifica gloriosa, ma anche sorprendente, vista la presenza di alcuni nomi che hanno fallito il grande salto. Partiamo dal decimo posto, dove troviamo Walter Samuel, per cui l’Inter spese 18 milioni di euro per acquistarlo dal Real Madrid nel luglio del 2005.

9° POSTO

Al nono posto c’è un ex Juve, Jonathan Zebina, che la Roma pagò 18 milioni e 400 mila euro per acquistarlo dal Cagliari nell’estate del 2000.

8° POSTO

All’ottavo posto uno dei maggiori flop della storia, nel gennaio del 2011 l’Inter investe 18,5 milioni di euro per acquistare dal Genoa Andrea Ranocchia. A distanza di sei anni, i nerazzurri sono alla disperata ricerca di un acquirente per il centrale italiano.

7° POSTO

Un’altra operazione di mercato tutt’altro che ottimale per l’Inter. Al settimo posto infatti c’è Fabio Cannavaro, pagato nell’estate del 2002 23 milioni di euro e di fatto regalato, a distanza di due anni, in cambio del secondo portiere bianconero Carini.

6° POSTO

Si inserisce al sesto posto Mattia Caldara, il difensore diventerà juventino solamente nell’estate nel 2018, con la Juve che verserà nelle casse dell’Atalanta 25 milioni di euro tra parte fissa (15) e bonus (4 milioni di valorizzazione, più altri sei legati alla sua permanenza a Torino)

5° POSTO

Davanti a Caldara c’è un altro giovane difensore di grande livello, Alessio Romagnoli. Anche lui pagato dal Milan 25 milioni di euro nell’estate del 2015, al contrario di Caldara i rossoneri non dovranno versare alcun bonus alla Roma, che però si è tenuta il 15% per una futura rivendita di Romagnoli.

4° POSTO

Ai piedi del podio l’ex difensore di Milan e Lazio e attuale allenatore del Reading Jaap Stam. Il centrale olandese arrivò alla Lazio nell’estate del 2001 dal Manchester United per 25 milioni e 750 mila euro.

3° POSTO

Ventisei milioni di euro per sole 7 presenze nei suoi primi quattro mesi a Napoli. Nikola Maksimovic è uno dei casi dei partenopei, con l’ex Torino che è stato pagato a peso d’oro in estate, ma con Sarri non sta quasi mai vedendo il campo.

2° POSTO

Al secondo posto uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano e mondiale. Nell'estate del 2002 il Milan versa nelle casse della Lazio 30,5 milioni di euro per portare a Milano Alessandro Nesta.

1° POSTO

E il record va… alla Juve! Al primo posto infatti c’è Lilian Thuram, arrivato a Torino dal Parma per 41,5 milioni di euro nell’estate del 2001, l’anno della rifondazione in casa bianconera.