Social, Bonucci come Morata? La foto che apre all’addio

Il ristorante che qualche mese fa salutò lo spagnolo ha postato un'immagine con il centrale bianconero

ADDIO?

Sessanta milioni di euro, questa la cifra che potrebbe portare Leonardo Bonucci lontano da Torino, più precisamente sulla sponda Sky Blue di Manchester. L'offerta è sul tavolo della Juve, i bianconeri stanno cercando di capire quale possa essere la volontà di Bonucci che davanti a un quinquennale da 40 milioni deve decidere cosa fare. Un indizio, decisamente nefasto per i tifosi bianconeri, arriva dai social network dove è stata appena postata una foto dai proprietari di un ristorante molto vicino ai giocatori della Juve. Perché nefasto? E' il passato a confermarlo:

IL PASSATO

Qualche mese fa sempre i proprietari del ristorante hanno postato un'altra foto, quella volta con Alvaro Morata, dove veniva salutato il centravanti spagnolo. Per Bonucci, in questo caso, non si parla già di un saluto ma di una foto che, comunque, non può far dormire tranquilli i tifosi bianconeri. La Juve cosa farà? Aspetterà il ritorno del procuratore di Bonucci e proporrà sicuramente un rinnovo con adeguamento, il resto spetterà a Leo. Intanto c'è l'offerta da 35 milioni per la stella: