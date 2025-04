Serie A, continua la lotta Champions: la classifica e il calendario a confronto

Dalla classifica al calendario di Serie A: la lotta Champions è sempre più agguerrita, sei squadre in sei punti

Con il pareggio tra Bologna e Napoli è terminata la 31a giornata di Serie A. La squadra di Italiano conquista così un punto prezioso salendo a quota 57 punti, uno in meno dell’Atalanta e uno in più della Juve. I rossoblù sono quindi quarti e la lotta Champions si fa sempre più avvincente: sei squadre in sei punti. Di seguito la classifica completa e aggiornata del campionato italiano:

1. Inter 68 punti (31 partite giocate)

2. Napoli 65 (31)

3. Atalanta 58 (31)

4. Bologna 57 (31)

5. Juventus 56 (31)

6. Lazio 55 (31)

7. Roma 53 (31)

8. Fiorentina 52 (31)

9. Milan 48 (31)

10. Udinese 40 (31)

11. Torino 40 (31)

12. Genoa 38 (31)

13. Como 33 (31)

14. Hellas Verona 31 (31)

15. Cagliari 30 (31)

16. Parma 27 (31)

17. Lecce 26 (31)

18. Empoli 24 (31)

19. Venezia 21 (31)

20. Monza 15 (31)

Lotta Champions, dall’Atalanta alla Fiorentina il calendario a confronto

Chi conquisterà quindi i due posti in Champions League alle spalle di Inter e Napoli? La lotta Champions è agguerritissima e vede sei squadre in piena corsa: ecco il calendario a confronto.

Calendario Atalanta

Atalanta-Bologna (13 aprile)

Milan-Atalanta (20 aprile)

Atalanta-Lecce (26 aprile)

Monza-Atalanta

Atalanta-Roma

Genoa-Atalanta

Atalanta-Parma

Calendario Bologna

Atalanta-Bologna (13 aprile)

Bologna-Inter (20 aprile)

Udinese Bologna (27 aprile)

Bologna-Juve

Milan-Bologna

Fiorentina-Bologna

Bologna-Genoa

Calendario Juve

Juventus-Lecce (13 aprile)

Parma-Juventus (20 aprile)

Juventus-Monza (27 aprile)

Bologna-Juve

Lazio-Juve

Juve-Udinese

Venezia-Udinese

Calendario Lazio

Lazio-Roma (13 aprile)

Genoa-Lazio (21 aprile)

Lazio-Parma (27 aprile)

Empoli-Lazio

Lazio-Juve

Inter-Lazio

Lazio-Lecce

Calendario Roma

Lazio-Roma (13 aprile)

Roma-Verona (19 aprile)

Inter-Roma (27 aprile)

Roma-Fiorentina

Atalanta-Roma

Roma-Milan

Torino-Roma

Calendario Fiorentina

Fiorentina-Parma (13 aprile)

Cagliari-Fiorentina (21 aprile)

Fiorentina-Empoli (27 aprile)

Roma-Fiorentina

Venezia-Fiorentina

Fiorentina-Bologna

Udinese-Fiorentina

