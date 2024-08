Tatuaggi, ruzzoloni, problemi di lingua e di religione: tutti gli epic fail del calcio

Nel mondo del pallone di cose strane se ne sono viste e sentite tante. Oggi abbiamo raccolto le più divertenti per voi

La data sbagliata

L'ex bianconero Elia, passato al Feyenoord, ha deciso di tatuarsi la coppa d'Olanda appena vinta sulla gamba, con tanto di data ricordo. Peccato che sia il nome della squadra che la data siano errate! Il tatuaggio è stato poi corretto, e l'errore risulta evidente

Foga eccessiva

Il capitano della nazionale e della Juve Gigi Buffon, dopo la vittoria sul Belgio agli ultimi Europei, ha deciso di festeggiare appendendosi alla traversa, salvo poi scivolare e cadere pesantemente a terra. Che male!

La coppa mai vinta

Un tifoso del City doveva essere particolarmente convinto di vincere la Champions nel 2011, tanto da farsi un tatuaggio celebrativo. Peccato che quella coppa non sia mai arrivata.

Dichiarazioni inopportune

Wenger, interpellato sulla presenza di Ozil tra i 30 per il pallone d'oro, ha risposto: "E' sicuramente una bella soddisfazione per lui e per noi chiaramente". L'unico problema è che il tedesco è stato tagliato fuori dalla lista. Gaffe incredibile!

Grammatica inglese…

Dopo il morso di Suarez a Chiellini, un tifoso ha deciso di tatuarsi la dentatura dell'uruguayano sulla spalla, accompagnato dalla scritta: "Suarez was ere". Se già il tatuaggio era di dubbio gusto, l'errore grammaticale lo ha reso davvero inguardabile. La giusta scritta sarebbe infatti "Suarez was here"

Galeotta la borraccia

Un guardalinee ha avuto una brutta esperienza con una borraccia a bordo campo. L'assistente non l'ha infatti vista, inciampandoci e ruzzolando a terra nel bel mezzo dell'azione.

Latino o inglese?

Questa volta il protagonista è Totti, che ebbe il seguente dialogo con un giornalista: "Allora.. una Roma cinica che ha sfruttato al meglio le occasioni.. come si dice in questi casi.. Carpe diem" Totti: "No, raga', non parlate inglese che non capisco…."

Lapsus Guardioliano

L'allora tecnico del Barcellona, prima del ritorno dei quarti di Champions contro lo Shakhtar, affermò: "Se vinciamo siamo in finale!" Pep, lo sai che in mezzo c'è una semifinale?

Un alieno!

Un tifoso dei Rangers ha voluto tatuarsi una mano con le dita tese sulla schiena. Ci deve però essere stato un errore, perché le dita sono ben sei!

Problemi con il francese

Il grande Nereo Rocco, in trasferta con il Milan, partecipò a un simpatico siparietto con un giornalista francese, che gli disse: ""Bonjour Monsieur Rocco, mon ami". E lui, fraintendendo: "Mona a mi? Mona a ti e anca testa de gran casso!"

Pallonata in faccia!

Il portiere del Borussia Mönchengladbach Sommer, durante il riscaldamento con il proprio preparatore, non è stato sufficientemente attento e si è beccato una dura pallonata in faccia.

Quando la religione non c’entra nulla

Arrigo Sacchi, dopo una dura partita, commentò così: "E' stato un avversario molto ostico e anche agnostico"