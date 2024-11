Dalla “famiglia Topo Gigio” alle feste negli spogliatoi: è Halloween anche per i calciatori

Tanti i travestimenti "pazzi" dei campioni non solo della Serie A

PAT

Una sicurezza. Patrice Evra e i social, un rapporto ormai indissolubile. Il francese ha postato su Instagram la foto del suo travestimento per la festa di oggi.

EX ROMA

L'ex difensore della Roma Marquinhos in uno dei travestimenti migliori, e anche ben accompagnato.

CHE COPPIA

Fantastici dentro al campo, mascherati fuori. Riconoscibile Robin van Persie, molto meno Rio Ferdinand in una vecchia festa ai tempi dello United

FAMIGLIA “STRANA”

Pique, Shakira e figli travestiti da.. Topo Gigio, con tanto di pigiama annesso. Che fantasia in quel di Barcellona

SPOGLIATOIO

Tutti pazzi nello spogliatoio del Getafe. A festeggiare però sono i giocatori del Barca, con Dani Alves che dopo ha dovuto rassicurare tutti: "lo spogliatoio è ancora integro"

FANTASIA PARIGINA

E come può mancare il buon David Luiz, il suo travestimento ha fatto divertire molta gente in quel di Parigi.

JUVE DA PAURA

Lo riconoscete? È praticamente impossibile.. Andrea Pirlo ha deciso di vestirsi così per una festa di Halloween ai tempi della Juve.

BALO

Ovviamente, non può mancare Mario Balotelli alla lunga lista. Ai tempi del Manchester un rapido travestimento e subito foto con Kompany.

FANTANTONIO

Tutti a casa di Cassano, la festa è lì. Il talento di Bari vecchia decida di infilarsi dentro una zucca per Halloween.

POCHO CHI?

Vi sembra Lavezzi? Eppure fidatevi, dietro questa maschera si nasconde proprio il Pocho, qui in una festa ai tempi del Napoli.

IL GIGANTE

Anche l'ex attaccante del Tottenham Peter Crouch non si è fatto sfuggire la possibilità di travestirsi per Halloween.

BABY IMPAURITA

Cesc Fabregas mascherato fa paura anche a sua figlia, un quadretto di famiglia decisamente pauroso.

SUPER MARIO

Ci si aspettava Balotelli nei panni di Super Mario, invece è Fideleff! La meteora argentina è ricordata a Napoli più per questo travestimento che per i suoi meriti sportivi.

SCARY SHAQ

Passato per soli sei mesi all’Inter, Shaqiri non ha terrorizzato le difese italiane ma in quanto a travestimenti ci sa fare.